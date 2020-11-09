Владелец участка под ВНИИБ не собирается сносить здание

Строительная компания "ФСК", купившая землю под зданием бывшего НИИ Бумажной промышленности, за сохранение которого борются жители Выборгского района, депутаты и правозащитники, заявила о нежелании сносить объект, сообщил "Коммерсант".

Теперь, когда сделка по приобретению актива окончательно завершена, мы сможем всесторонне изучить возможные варианты использования этой собственности. Мы учитываем мнение общественности и открыты для диалога со всеми заинтересованными сторонами", - гласит сообщение от главы совета директоров компании-девелопера Кирилла Крутикова.

В настоящее время проект использования существующего сооружения "находится в проработке".

Таким образом, вероятность появления на этом месте, по адресу 2-й Муринский проспект, 49, многоэтажек, которыми пугали жителей и активистов, еще больше снизилась. Другим препятствием для реализации этого плана служит временный судебный запрет, наложенный Куйбышевским районным судом по коллективному иску градозащитников.

Здание бывшего НИИ, выполненное в стилистике сталинского конструктивизма, использовалось в последнее время как бизнес-центр. Осенью всех арендаторов оттуда "попросили". Оставшись в стесненном материальном положении, они направляли в Смольный требование сохранить и само здание, и бизнес-центр в нем.