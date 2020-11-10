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10:53

Мосгорсуд отменил отказ продлить испытательный срок Егору Жукову

фото ЗакС политика Мосгорсуд отменил отказ продлить испытательный срок Егору Жукову

Мосгорсуд отменил решение Кунцевского суда Москвы об отказе продлевать испытательный срок блогеру Егору Жукову на месяц, передает ТАСС.

Напомним, ходатайство о продлении испытательного срока Жукову на месяц вносило управление ФСИН по столице, сославшись на то, что блогер не явился в инспекцию для регистрации в августе. Сам Жуков пояснял, что был занят на работе. Кунцевский суд отказал в удовлетворении ходатайства, посчитав его чрезмерным, поскольку нарушение было однократным. Прокуратура подала апелляционное представление на это решение, и Мосгорсуд его удовлетворил.

Егор Жуков, один из фигурантов "московского дела", приговорен к трем годам условно по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Поводом стали видео на YouTube-канале блогера с рассуждениями о методах ненасильственного протеста. Защита Жукова обжаловала приговор, но в сентябре отозвала заявление по его просьбе, не разглашая причину.

За Жукова вступались многие, в том числе главные редакторы "Эха Москвы" и "Новой газеты" Алексей Венедиктов и Дмитрий Муратов. В итоге блогер стал сотрудником двух редакций.

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