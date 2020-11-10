В России выявили еще 20 977 зараженных коронавирусом, в Петербурге - 1485

В России за последние сутки выявлено 20 977 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

По официальным данным, за все время эпидемии выявлено 1 817 109 случаев заболевания, из них в 1 350 741 пациенты уже выздоровели. Зафиксирован 31 161 летальных исход от коронавируса, из них 368 добавлены в статистику за последний день.

В Петербурге снова обновлен рекорд по количеству выявленных случаев заболевания за день: в статистику попали еще 1485 зараженных жителей города. Из 72 911 всех зафиксированных случаев болезни в городе в 44 252 пациенты выздоровели. По официальным данным, от коронавируса умерли 4 243 петербуржца (+62 новых летальных исхода).

В Архангельской области число зараженных коронавирусом возросло до 24 237 человека (+341), в Мурманской – до 22 073 (+239), в Коми – до 15 797 (+245). В Ленобласти всего заболели 13 038 человек (+171), в Псковской - 8 988 (+129), в Новгородской – 8 388 (+122), в Вологодской – 8 173 (+130). В Калининградской области в статистику внесены 8 060 заболевших (+133), в Карелии – 8 255 (+320), в НАО – 534 (+8).