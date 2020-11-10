18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:01

Фракции "Справедливой России" и ЛДПР не поддерживают кандидатов на посты глав Минтранса и Минприроды

фото ЗакС политика Фракции "Справедливой России" и ЛДПР не поддерживают кандидатов на посты глав Минтранса и Минприроды

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" намерены воздержаться от голосования по утверждению кандидатур на должности министров транспорта и природных ресурсов, передает ТАСС со ссылкой на первого замруководителя фракции Михаила Емельянова.

По словам Емельянова, остальные четыре представленные кандидатуры в кабинет министров справороссы решили поддержать. Он пояснил, что фракцию не устроила работа кандидата в министры транспорта Виталия Савельева на посту руководителя "Аэрофлота".

"С одной стороны, очень высокие цены на билеты, с другой стороны, используется очень много импортной техники, [Савельев] не стимулирует импортозамещение в своей отрасли, поэтому за Савельева мы голосовать не будем", - сказал Емельянов.

Кандидатура Александра Козлова на пост главы Минприроды также не устроила справороссов. "Нам не совсем понятно, какое отношение Козлов имеет по своей биографии и прежней деятельности к природным ресурсам и экологии", - пояснил Емельянов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский также заявил, что его фракция не поддержит кандидатуры Савельева и Козлова, передает ИА REGNUM. Он назвал Савельева "хорошим человеком", но, по его мнению, министром транспорта должен быть "специалист по строительству дорог". О Козлове Жириновский сказал, что фракция ЛДПР была им не довольна во время выборов в Амурской области.

Госдума 10 ноября рассматривает вопрос об утверждении вице-премьера и пяти министров. Кроме упомянутых, на пост вице-премьера претедует глава Минэнерго Александр Новак, на его прежнее место – гендиректор "Русгидро" Николай Шульгинов. Министром строительства может стать Ирек Файзуллин,министром по развитию Дальнего Востока и Арктики – глава Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:53 СМИ: В Москве могут отменить новогодние гуляния из-за коронавируса

15:47 Политех переводит весь преподавательский состав и студентов на удалёнку до февраля 2021 года

15:14 Госдума утвердила все шесть кандидатур на посты в кабинете министров

15:08 На Алтае коронавирусом заразились трое медиков, привитых вакциной "Спутник V"

14:36 Собянин на 2 месяца закрыл столичные клубы и вузы из-за COVID-19

14:21 Во Владивостоке задержаны собиравшие подписи водитель "Фургаломобиля" и местный активист

14:03 Муниципал: Минюст косвенно подтвердил отсутствие публикаций документов МО "Семеновский"

13:55 Путин: Все российские вакцины от коронавируса эффективны

13:54 Горсуд решил не переводить экс-главу администрации Выборгского района Ленобласти в СИЗО

13:25 ЕСПЧ присудил Навальному 8,5 тысяч евро за задержание на Болотной площади в 2012 году

13:21 Михаила Ефремова этапировали в колонию, где отбывали срок Кокорин и Мамаев

12:59 Песков назвал перемирие в Нагорном Карабахе "победой народов двух стран"

12:50 В школах Ленобласти начнут принимать заявления родителей на перевод детей на дистанционку

12:31 38 депутатов Госдумы болеют коронавирусной инфекцией

12:29 Муниципал: Мундепы и активисты добились создания школы в микрорайоне "Балтийская жемчужина"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru