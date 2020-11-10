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12:23

С начала пандемии в Петербурге родились 52 ребёнка с положительным тестом на COVID-19

фото ЗакС политика С начала пандемии в Петербурге родились 52 ребёнка с положительным тестом на COVID-19

Руководительница отдела по организации медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Яна Панютина побеседовала с "Петербургским дневником" и рассказала о том, как проживающие в городе на Неве беременные женщины переживали пандемию COVID-19.

На сегодняшний день женщин, ожидающих появления ребёнка и имеющих положительный тест на коронавирус, принимают в Городской клинической инфекционной больнице им. Боткина и Городской больнице №38 им. Семашко. В первое медучреждение поступают, в основном, тяжёлые пациентки, во второе - роженицы с легким течением болезни.

"В ближайшее время планирует открыть прием женщин с положительным тестом на коронавирус Роддом №16. Он и весной работал по этому профилю, поэтому глобально ничего переформатировать не придется, роддом можно развернуть буквально за пару суток. Но необходимость такая уже ощущается: свободных коек для инфицированных рожениц остается совсем немного", - поделилась Панютина.

Вся информация о COVID-положительных беременных собирается на базе Перинатального центра – Роддома №18. Всего с начала распространения инфекции - прошедшего марта - в Петербурге зарегистрировали 606 заражённых рожениц - причем, как уже родивших, так и ожидавших появления ребёнка.

Кроме того, за весь период в городе появились на свет 52 младенца с подтверждённым COVID-19, при этом ни один из них не умер.

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