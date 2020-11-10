Мундепы и активисты добились создания школы в микрорайоне "Балтийская жемчужина"

Муниципальный депутат МО "Южно-Приморский" Валерий Веремейчик сообщил ЗАКС.Ру, что комитет по экономической политике и стратегическому развитию заявил о включении в бюджет на 2021 год проектирование школы в микрорайоне "Балтийская жемчужина". Веремейчик отметил, что сначала будет разыгран аукцион на проектирование учебного заведения. Уже по его итогам власти назначат стоимость постройки школы, сказал мундеп:

- По результатам государственной экспертизы, которую пройдет проектная документация, будет определена стоимость строительства и, как правило, в бюджет, как я понимаю, 2022 года будет включены затраты на выполнение строительно-монтажных работ. И, если все пойдет по плану, они уже разыграют аукцион на выполнение этих работ, заключат контракт и построят школу в 2022-2023 годах, может быть 2024 год будет еще.

Как следует из письма комитета, планируется создание учебного заведения на 825 мест. Веремейчик сообщил, что сейчас в микрорайоне действует школа аналогичной вместимости, но она сильно переполнена. Сейчас в ней учатся более двух тысяч детей, уточнил муниципальный депутат. По его словам, новое учебное заведение не решит проблему микрорайона полностью, но улучшит ситуацию.

- Это такая маленькая, но победа. Это очень важно.

Муниципальные депутаты неоднократно обращались в различные органы власти с просьбой построить еще одну школу в микрорайоне, напомнил Веремейчик. По его словам, свои письма направляли и жители округа. Их направляли на имя губернатора Петербурга Александра Беглова, в комитет по строительству, в администрацию президента, депутату Государственной Думы от Петербурга Сергею Вострецову и в другие ведомства и представителям власти, уточнил мундеп.

Также местные жители и муниципальные депутаты проводили акции за создание нового учебного заведения. В частности, в феврале 2020 года прошел флешмоб: люди выстроились в надпись "SOS" - "Спасите нашу школу.

- Видимо, под всем этим давлением все-таки было принято решение [о строительстве школы], - считает Веремейчик.

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