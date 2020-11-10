В школах Ленобласти начнут принимать заявления родителей на перевод детей на дистанционку

Начиная с завтрашнего дня, 11 ноября, в школах Ленинградской области начнётся приём заявление от родителей, которые хотят перевести своих детей на дистанционное обучение из-за обострения эпидемиологической обстановки, информирует пресс-служба региональной администрации.

К удалённым занятиям, уточнили в областном комитете общего и профессионального образования, школьники смогут приступить уже в понедельник, 16 ноября.

Подключение к очному занятию в классе будет проводиться при помощи платформ удалённого доступа, что позволит не терять связь "учитель-ученик" и формально присутствовать на уроках: с соответствующей инициативой ранее выступил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Добавим также, с 16 ноября и петербургские школьники смогут при желании родителей учиться дистанционно.