Песков назвал перемирие в Нагорном Карабахе "победой народов двух стран"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заключение соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе – это победа и Азербайджана, и Армении, передает "Дождь".

"Это победа народов двух стран. И Азербайджана, и Армении, потому что остановилась война. Чтобы это страховать, туда заходят российские миротворцы. Иные поздравления допустимы для политологов, но исходить надо из того, что остановилось кровопролитие", - сказал Песков.

Кремль опубликовал полный текст соглашения по прекращению военных действий в Карабахе. Несмотря на то, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что наравне с российскими миротворцами будут введены и турецкие, в документе об этом упоминания нет.

"Об этом [введении турецких миротворцев в Карабах] не договаривались три стороны. И пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано. Шла речь о создании на азербайджанской стороне центра мониторинга", — пояснил Песков.

Россия, Азербайджан и Армения заключили соглашение о перемирии накануне. Согласно ему, Армения передает Азербайджану часть занятых ей территорию, также в Карабах вводят около двух тысяч российских миротворцев.