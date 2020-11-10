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13:21

Михаила Ефремова этапировали в колонию, где отбывали срок Кокорин и Мамаев

фото ЗакС политика Михаила Ефремова этапировали в колонию, где отбывали срок Кокорин и Мамаев

Актёр Михаил Ефремов будет отбывать оставшийся срок в исправительном учреждении, где ранее находились футболисты-дебоширы Александр Кокорин и Павел Мамаев, уведомляет "Москва 24".

ИК-4 находится в Белгородской области - это единственная в регионе колония для впервые осужденных мужчин.

Сам Ефремов ранее выражал желание отбыть наказание в хозяйственном отряде московского СИЗО-5 ("Водник").

Актёра осудили на 8 лет за смертельное ДТП, виновником которого его признали. 

Кокорин и Мамаев вышли на свободу осенью 2019 года. Поводом для их наказания послужили две пьяные драки, которые они устроили в Москве. В одной из них был избит чиновник Минпромторга Денис Пак.

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