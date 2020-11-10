ЕСПЧ присудил Навальному 8,5 тысяч евро за задержание на Болотной площади в 2012 году

Европейский суд по правам человека присудил политику Алексею Навальному 8,5 тысяч евро компенсации за задержание на акции на Болотной площади в 2012 году, сообщил в Telegram руководитель "Агоры" Павел Чиков.

Суд признал, что при задержании Навального на акции накануне инаугурации президента Владимира Путина было нарушено его право на свободу собраний, на справедливый суд, а также счел произошедшее необоснованным лишением свободы. К тому же ЕСПЧ оценил применение силы к Навальному при задержании и угрозу сломать руку как унижающее достоинство обращение.

6 мая 2012 года согласованная акция "Марш миллионов" на Болотной площади в Москве переросла в массовые беспорядки. Свыше 400 человек были задержаны, правоохранители возбудили дела о призывах к массовым беспорядкам и применении насилия к представителям власти.

Навальный после того задержания провел ночь в отделении полиции. В итоге его оштрафовали на тысячу рублей по статье о неповиновении полицейским.