Путин: Все российские вакцины от коронавируса эффективны

Российский глава Владимир Путин уверен в эффективности отечественных вакцин от COVID-19, информирует РИА "Новости". Страна, отметил президент, готова сотрудничать со всеми государствами в вопросе предоставления препаратов.

"Исследования показали, что эти вакцины безопасны и нет никаких серьёзных последствий после их применения, а кроме того они все эффективны", - известил президент, выступая на саммите ШОС.

Путин надеется также, что любое сотрудничество будет лишено политизированности. Кроме того, президент напомнил, что на данный момент в РФ идёт разработка третьей по счёту вакцины.

Напомним, пока в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: от центра имени Гамалеи ("Спутник V") и от центра "Вектор" ("ЭпиВакКорона"). Первая была зарегистрирована в августе, вторая – в октябре. Причем в удостоверении второго препарата указывалось, что клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности вакцины не проводились, и защитный титр антител неизвестен.