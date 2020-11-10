Горсуд решил не переводить экс-главу администрации Выборгского района Ленобласти в СИЗО

Горсуд Петербурга отказался перевести бывшего главу администрации Выборгского района Ленобласти Геннадия Орлова из-под домашнего ареста в СИЗО, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

На заседании рассматривалось апелляционное представление прокуратуры на постановление Приморского районного суда. По версии гособвинения, суд не учел данные о связи Орлова с участниками группировок, причастными к рейдерским захватам и похищению людей. Также прокурор заявил, что Орлов пытается скрыть улики, воздействовать на свидетелей, а еще причастен к трем эпизодам преступной деятельности, ущерб от короных оценивается в более чем 800 млн рублей.

Орлов заявил, что не признает свое вины, заработал себе имя честным трудом и никуда бежать не собирается. По словам представителей пресс-службы судов, он со слезами на глазах сказал, что "этого ужасного преступления не совершал". Сторона защиты предоставила справку, что Орлов не нарушал условия домашнего ареста.

В итоге горсуд отменил постановление районного суда по процессуальным основаниям и вынес новое решение, избрав Орлову домашний арест до 12 ноября.

Орлов был задержан по делу о коррупционном скандале вокруг хищения 700 млн рублей из бюджета Выборга. Незадолго до задержания он подал в отставку как раз из-за того, что был арестован бывший руководитель местного комитета финансов Александр Болучевский, которого обвиняют в этом мошенничестве.

Вскоре после начала расследования, в конце октября, в районе Выборга застрелили бизнесмена, муниципального депутата Александра Петрова. СМИ Ленобласти писали, что его неофициально называли "хозяином Выборга", а незадолго до гибели из дома Петрова украли сейф с документами.