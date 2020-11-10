18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:54

Горсуд решил не переводить экс-главу администрации Выборгского района Ленобласти в СИЗО

фото ЗакС политика Горсуд решил не переводить экс-главу администрации Выборгского района Ленобласти в СИЗО

Горсуд Петербурга отказался перевести бывшего главу администрации Выборгского района Ленобласти Геннадия Орлова из-под домашнего ареста в СИЗО, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

На заседании рассматривалось апелляционное представление прокуратуры на постановление Приморского районного суда. По версии гособвинения, суд не учел данные о связи Орлова с участниками группировок, причастными к рейдерским захватам и похищению людей. Также прокурор заявил, что Орлов пытается скрыть улики, воздействовать на свидетелей, а еще причастен к трем эпизодам преступной деятельности, ущерб от короных оценивается в более чем 800 млн рублей.

Орлов заявил, что не признает свое вины, заработал себе имя честным трудом и никуда бежать не собирается. По словам представителей пресс-службы судов, он со слезами на глазах сказал, что "этого ужасного преступления не совершал". Сторона защиты предоставила справку, что Орлов не нарушал условия домашнего ареста.

В итоге горсуд отменил постановление районного суда по процессуальным основаниям и вынес новое решение, избрав Орлову домашний арест до 12 ноября.

Орлов был задержан по делу о коррупционном скандале вокруг хищения 700 млн рублей из бюджета Выборга. Незадолго до задержания он подал в отставку как раз из-за того, что был арестован бывший руководитель местного комитета финансов Александр Болучевский, которого обвиняют в этом мошенничестве.

Вскоре после начала расследования, в конце октября, в районе Выборга застрелили бизнесмена, муниципального депутата Александра Петрова. СМИ Ленобласти писали, что его неофициально называли "хозяином Выборга", а незадолго до гибели из дома Петрова украли сейф с документами.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:53 СМИ: В Москве могут отменить новогодние гуляния из-за коронавируса

15:47 Политех переводит весь преподавательский состав и студентов на удалёнку до февраля 2021 года

15:14 Госдума утвердила все шесть кандидатур на посты в кабинете министров

15:08 На Алтае коронавирусом заразились трое медиков, привитых вакциной "Спутник V"

14:36 Собянин на 2 месяца закрыл столичные клубы и вузы из-за COVID-19

14:21 Во Владивостоке задержаны собиравшие подписи водитель "Фургаломобиля" и местный активист

14:03 Муниципал: Минюст косвенно подтвердил отсутствие публикаций документов МО "Семеновский"

13:55 Путин: Все российские вакцины от коронавируса эффективны

13:54 Горсуд решил не переводить экс-главу администрации Выборгского района Ленобласти в СИЗО

13:25 ЕСПЧ присудил Навальному 8,5 тысяч евро за задержание на Болотной площади в 2012 году

13:21 Михаила Ефремова этапировали в колонию, где отбывали срок Кокорин и Мамаев

12:59 Песков назвал перемирие в Нагорном Карабахе "победой народов двух стран"

12:50 В школах Ленобласти начнут принимать заявления родителей на перевод детей на дистанционку

12:31 38 депутатов Госдумы болеют коронавирусной инфекцией

12:29 Муниципал: Мундепы и активисты добились создания школы в микрорайоне "Балтийская жемчужина"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru