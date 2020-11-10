Собянин на 2 месяца закрыл столичные клубы и вузы из-за COVID-19

Столичный мэр Сергей Собянин издал новый указ об ужесточении "антивирусных" мер, введённых ранее из-за значительного роста числа COVID-заражённых.

Все студенты местных вузов и колледжей должны быть переведены на дистанционное обучение. Школьникам, с свою очередь, рекомендовано сидеть дома.

Приостанавливается проведение культурных, развлекательных и просветительских мероприятий со зрителями.

Запрещается работа ресторанов, баров и клубов в ночное время.

Устанавливаемые ограничения будут действовать в течении двух месяцев - с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года.

В Москве, напомним, лишь за последние сутки выявлено почти 6 тысяч случаев заражения граждан коронавирусом. Всего заболели более 480 тысяч человек.