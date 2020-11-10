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15:08

На Алтае коронавирусом заразились трое медиков, привитых вакциной "Спутник V"

фото ЗакС политика На Алтае коронавирусом заразились трое медиков, привитых вакциной "Спутник V"

В Алтайском крае COVID-19 добрался даже до привитых отечественной вакциной "Спутник V" медиков: инфекцию подхватили трое работников различных медучреждений, сообщает местное издание Amic.ru, ссылаясь на главного эпидемиолога региона Ирину Переладову. 

Специалист отметила, что "ни по одной прививке нет гарантий того, что человек после нее не заболеет, потому что он может находиться в инкубационном периоде".

С начала сентября препарат "Спутник V" вкалывается всем сотрудникам сферы здравоохранения. Вакцина вводится в два этапа с интервалом 21 день. На Алтае лекарство получили 42 человека, в числе которых сама Переладова.

За сутки до прививки медики сдали анализы на антитела - результаты пришли отрицательные.

При этом тщательное обследование перед вакцинацией не проводится, установлены лишь стандартные нормативы: отсутствие повышенной температуры тела, респираторных проявлений, удовлетворительное самочувствие.

"Просто мы так решили: обследовать наших алтайских врачей до вакцинации. Фактически состоялся чистый эксперимент", - заключила Переладова.

Все заболевшие медики на сегодняшний день успешно излечились.

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