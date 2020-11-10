Госдума утвердила все шесть кандидатур на посты в кабинете министров

Госдума утвердила все шесть предложенных кандидатур на посты в правительстве России, передает РИА "Новости".

На пост вице-премьера утвержден глава Минэнерго Александр Новак. Главой Минэнергов вместо него нижней палатой парламента утвержден Николай Шульгинов. На должность министра строительства утвержден Ирек Файзуллин, на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики – Алексей Чекунков. На должность министра транспорта утвержден Виталий Савельев, на пост министра природных ресурсов – Александр Козлов.

Ранее фракции "Справедливой России" и ЛДПР заявляли, что не собираются поддерживать кандидатуры Савельева и Козлова.

Это первый раз, когда Госдума утверждает кандидатуры членов правительства, а не просто дает согласие на их назначения. Порядок формирования кабмина изменился после того, как в начале ноября президент Владимир Путин подписал соответствующий закон. Он внес этот законопроект в сентябре после того, как была изменена Конституция в июле.

Указы об освобождении от должности нескольких министров Путин подписал накануне. В отставку ушли главы Минстроя, Минтранса и Минприроды, а также полпред президента в УФО.