18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:14

Госдума утвердила все шесть кандидатур на посты в кабинете министров

фото ЗакС политика Госдума утвердила все шесть кандидатур на посты в кабинете министров

Госдума утвердила все шесть предложенных кандидатур на посты в правительстве России, передает РИА "Новости".

На пост вице-премьера утвержден глава Минэнерго Александр Новак.  Главой Минэнергов вместо него нижней палатой парламента утвержден Николай Шульгинов. На должность министра строительства утвержден Ирек Файзуллин, на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики – Алексей Чекунков. На должность министра транспорта утвержден Виталий Савельев, на пост министра природных ресурсов – Александр Козлов.

Ранее фракции "Справедливой России" и ЛДПР заявляли, что не собираются поддерживать кандидатуры Савельева и Козлова.

Это первый раз, когда Госдума утверждает кандидатуры членов правительства, а не просто дает согласие на их назначения. Порядок формирования кабмина изменился после того, как в начале ноября президент Владимир Путин подписал соответствующий закон. Он внес этот законопроект в сентябре после того, как была изменена Конституция в июле.

Указы об освобождении от должности нескольких министров Путин подписал накануне. В отставку ушли главы Минстроя, Минтранса и Минприроды, а также полпред президента в УФО.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:54 Горсуд решил не переводить экс-главу администрации Выборгского района Ленобласти в СИЗО

13:25 ЕСПЧ присудил Навальному 8,5 тысяч евро за задержание на Болотной площади в 2012 году

13:21 Михаила Ефремова этапировали в колонию, где отбывали срок Кокорин и Мамаев

12:59 Песков назвал перемирие в Нагорном Карабахе "победой народов двух стран"

12:01 Фракции "Справедливой России" и ЛДПР не поддерживают кандидатов на посты глав Минтранса и Минприроды

11:53 "Мы только кокошники надели": Столичные силовики вновь задержали участниц Pussy Riot Алёхину и Флорес

11:34 Заммэра Москвы дал Петербургу совет по реновации

10:25 "Роскосмос" открыл на сайте раздел с песнями Рогозина о космосе

9:56 Алиев пообещал наказать азербайджанских военных, сбивших российский вертолет

9:26 Россия отправляет в Нагорный Карабах почти две тысячи миротворцев


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:53 СМИ: В Москве могут отменить новогодние гуляния из-за коронавируса

15:47 Политех переводит весь преподавательский состав и студентов на удалёнку до февраля 2021 года

15:14 Госдума утвердила все шесть кандидатур на посты в кабинете министров

15:08 На Алтае коронавирусом заразились трое медиков, привитых вакциной "Спутник V"

14:36 Собянин на 2 месяца закрыл столичные клубы и вузы из-за COVID-19

14:21 Во Владивостоке задержаны собиравшие подписи водитель "Фургаломобиля" и местный активист

14:03 Муниципал: Минюст косвенно подтвердил отсутствие публикаций документов МО "Семеновский"

13:55 Путин: Все российские вакцины от коронавируса эффективны

13:54 Горсуд решил не переводить экс-главу администрации Выборгского района Ленобласти в СИЗО

13:25 ЕСПЧ присудил Навальному 8,5 тысяч евро за задержание на Болотной площади в 2012 году

13:21 Михаила Ефремова этапировали в колонию, где отбывали срок Кокорин и Мамаев

12:59 Песков назвал перемирие в Нагорном Карабахе "победой народов двух стран"

12:50 В школах Ленобласти начнут принимать заявления родителей на перевод детей на дистанционку

12:31 38 депутатов Госдумы болеют коронавирусной инфекцией

12:29 Муниципал: Мундепы и активисты добились создания школы в микрорайоне "Балтийская жемчужина"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru