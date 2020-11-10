Политех переводит весь преподавательский состав и студентов на удалёнку до февраля 2021 года

Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ) Петра Великого в полном составе переводится на дистанционный режим работы из-за сложной эпидемиологической ситуации в городе: соответствующий документ уже подписал ректор вуза Андрей Рудской.

Удалённо как учащиеся, так и преподаватели будут трудиться с 16 ноября текущего года по 6 февраля 2021 года. Зимняя сессия аналогично пройдёт в онлайн-формате, уточнили в пресс-службе Политеха.

Всем иностранным студентам рекомендуется в обозначенный период времени вернуться в свои города. Кроме того, университет обещает покрыть затраты на дорогу всем приезжим учащимся в случае, если они успеют купить билеты до 1 декабря.

За свои места в общежитиях студенты могут быть спокойны, заверили в вузе: они сохранятся, а плата взиматься не будет.

Сотрудники Политеха из группы риска полностью переводятся на дистанционную работу.

В помещениях вуза запрещается собираться группам более 70 человек.

Напоследок, на входе в учебные корпуса и общежития усилят контроль за соблюдением масочного режима.