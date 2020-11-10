СМИ: В Москве могут отменить новогодние гуляния из-за коронавируса

Мэрия Москвы рассматривает возможность отмены новогодних гуляний в столице из-за эпидемии коронавируса, пишет РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, могут быть отменены гуляния, рождественские базары и фестивали. В Telegram РБК упоминается, что под запрет могут попасть Дед Мороз и Снегурочка. Издание направило запрос в пресс-службу мэра Москвы Сергея Собянина.

10 ноября Собянин объявил об ужесточении ограничений в столице из-за коронавируса. Теперь в Москве на два месяца студенты переведены на дистанционный режим обучения, запрещена работа баров, ресторанов и клубов в ночное время.