Путин назначил Новака вице-премьером и утвердил пять новых министров

Президент Владимир Путин подписал указы о назначении новых членов кабинета министров, документы опубликованы на сайте Кремля.

Александр Новак назначен вице-премьером. Николай Шульгинов стал министром энергетики. Ирек Файзуллин возглавил Минстрой. Виталий Савельев назначен министром транспорта. Алексей Чекунков стал министром по развитию Дальнего Востока и Арктики. Александр Козлов возглавил Минприроды.

Ранее кандидатуры на эти посты утвердила Госдума. До этого нижняя палата парламента лишь давала согласие на назначение, теперь порядок формирования кабмина изменился с начала ноября на фоне внесения поправок в Конституцию.

Указы об освобождении от должности нескольких министров Путин подписал накануне. В отставку ушли главы Минстроя, Минтранса и Минприроды, а также полпред президента в УФО.