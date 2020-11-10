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17:40

Руководитель ДДО предложил оппозиции Петербурга объединиться перед выборами 2021 года

фото ЗакС политика Руководитель ДДО предложил оппозиции Петербурга объединиться перед выборами 2021 года

Председатель Движения демократического обновления (ДДО) Владимир Силантьев предложил демократической оппозиции Петербурга объединить силы на выборах в Законодательное собрание в 2021 году. Он направил свои обращения руководителям региональных отделений партий "Справедливая Россия", Партия роста и "Яблоко". 

В разговоре с ЗАКС.ру Силантьев сказал, что инициатива об объединении назрела уже давно. Об этом говорят и результаты прошлых выборов, уверен глава ДДО. На прошлых выборах в ЗакС в 2016 году 24 из 25 мандатов по округам получили представители "Единой России". Без объединения и выставления единых кандидатов на однномандатные округа оппозиция может снова проиграть "единороссам", заявил Силантьев в обращении к лидерам трех партий. Там же он выразил мнение, что в таком случае в парламент смогут пройти около 10-15 непровластных кандидатов, и ситуацию в городе на законодательном уровне не получится изменить еще пять лет.

Председатель ДДО заявил, что идеально было бы договориться по всем 25 округам. Однако это вряд ли получится, добавил Силантьев. При этом, он считает, что по ряду округов оппозиция легко определит единых кандидатов:

- Есть округа, по которым у оппозиции не должно быть вопросов. Если по этим ключевым округам будет договоренность, то по другим точно договоримся.

Силантьев добавил, что начать решили с объединения демократических сил. После этого уже можно будет задуматься над аналогичным предложением к КПРФ и ЛДПР, считает руководитель ДДО. По его словам, надежды больше на коммунистов - в ЗакСе они голосуют как и представители демократической оппозиции. ЛДПР же почти всегда поддерживает "Единую Россию", поэтому возможность объединения с ними под вопросов, отметил Силантьев.

София Саттарова

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