Издательство "Просвещение" выпустило учебник по ЖКХ для школ

Российское издательство "Просвещение" выпустило школьное учебное пособие "Основы энергосбережения и экологической безопасности", повествующее о системе отечественного коммунального хозяйства, информирует ТАСС. В создании учебника помогал Фонд содействия реформированию ЖКХ.

В издательстве надеются, что книга привлечет детей к изучению "жилищной" отрасли.

"Это учебное пособие готовит к итоговой государственной аттестации, потому что в [нем] достаточно много практикоориентированных заданий, которые позволяют использовать знания по физике, химии, биологии при решении практических задач", - пояснила главред издательства.

В учебнике рассказывается об инженерно-техническом обеспечении многоквартирных домов, освещаются вопросы нормативного обеспечения ЖКХ и другие темы.

Пособие уже опробовали на практике в 26 школах Татарстана, а также образовательных программах детских лагерей "Артек", "Смена" и "Океан".

До конца года издания, рассчитанные на учеников 5-9 классов, поступят во все регионы страны.