"Новая газета" удалила выдержки из книги о терактах конца 1990-х по требованию прокуратуры

"Новая газета" удалила с сайта фрагменты книги "ФСБ взрывает Россию" по требованию Генпрокуратуры, передает "МБХ медиа" со ссылкой на главного редактора издания Дмитрия Муратова.

По словам Муратова, редакция получила соответствующее решение суда Приморского края.

"Написано, что в связи с решением суда удалить публикацию, признанную экстремистской. Мы удаляем публикацию, ей 20 лет. Мы поступили в соответствии с предписанием, которое предписывает удалить немедленно по поступлению документа", - сказал Муратов.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура через Роскомнадзор добивалась удаления этих фрагментов с сайта "Новой".

Книга "ФСБ взрывает Россию" за авторством Александра Литвиненко и Юрия Фельштинского вышла в свет в 2002 году. Она посвящена конспирологической версии о причинах и организаторах серии терактов в России в 1999 году. Была признана экстремистским материалом в 2015 году решением Хорольского суда Приморского края.