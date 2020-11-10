К 2023 году проезд на метро в Петербурге может подорожать до 64 рублей

В комитете по транспорту определились с тарифной линейкой для общественного транспорта на грядущие несколько лет, информирует "Фонтанка". Предложения ведомство уже направило в комитет по тарифам.

Так, в ближайшие три года проезд на метро может подорожать с 55 до 64 рублей в 2023 году. Напомним, что с января 2021 года стоимость проезда в социальном транспорте не поменяется только для пенсионеров. Наиболее заметно подорожает разовый билет в наземном транспорте или жетон в метро: цена на тот и другой возрастет на пять рублей (55 и 60 рублей соответственно).

"Туристический" тариф для наземного транспорта, считают в комтрансе, можно за три года увеличить до 59 рублей (с нового года - до 55).

Наиболее "болезненно" подорожание отразится на суточных проездных: билеты на одни сутки и на трое суток увеличатся в цене почти на треть (до 240 и 460 рублей соответственно), а на 5 суток - в полтора раза (до 830 рублей).