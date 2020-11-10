Роскосмос зарегистрирует гагаринское "Поехали!" как товарный знак

Корпорация "Роскосмос" зарегистрирует цитату космонавта Юрия Гагарина "Поехали!" в качестве товарного знака, передает РИА "Новости".

В корпорации заявили, что таким образом хотят оградить себя от недобросовестной конкуренции. По версии "Роскосмоса", "различные хозяйствующие субъекты" могут выступать недобросовестными конкурентами "при использовании таких обозначений для маркировки товаров и услуг". Кроме гагаринского "Поехали!" корпорация решила зарегистрировать как товарный знак и другие "исторические обозначения".

Ранее "Роскосмос" также зарегистрировал как товарные знаки изображения робота "Федора" и надпись FEDOR. Тем временем Twitter самого робота Федора удалили после того, как он раскритиковал космонавтов – депутатов Госдумы и заявил, что роботы "лучше справляются со своими обязанностями".

Гагарин выкрикнул "Поехали!" прямо перед своим полетом в космос 12 апреля 1961 года. Это был первый в истории человечества полет в космос.