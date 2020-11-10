18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

19:01

Кремль определился с периодикой на 2021 год

фото ЗакС политика Кремль определился с периодикой на 2021 год

В аппарате главы государства определились с тем, какие печатные издания будут читать высокопоставленные чиновники в 2021 году, сообщают "Открытые медиа", изучившие опубликованные на госзакупках позиции.

Всего в Кремле изучают информацию, отражённую в 69 заграничных журналах и газетах, и в 161 - отечественном. В частности, в администрации заказали премиальную подписку на электронную версию Financial Times и научный журнал Energy Policy. Кроме того, в интересах АП - американский журнал The National Interest, в котором в июне текущего года Владимир Путин опубликовал свою резонансную статью о причинах Второй мировой войны. Самое любимое издание кремлевских чиновников, очевидно, британский The Economist - заказано по 6 копий экономического еженедельника.

Всего на иностранную периодику в администрации потратят 6,6 млн рублей, что на 27% больше чем годом ранее.

Список заказываемых российских изданий сократился на пять позиций - с 166 до 161. В Кремле отказались от подписки на журналы Grazia, "Военное обозрение", "Вестник международного коммерческого арбитража", "Калашников. Оружие. Боеприпасы. Снаряжение", "МК-Бульвар", "Противодействие терроризму ХХI век", "Русский репортер" и "Гражданскую авиацию". Зато чиновников заинтересовали продвинутые ай-ти издания IT News и IT-Manager.

На отечественную периодику будет потрачено 6,2 млн рублей (5,6 млн - в 2019 году).

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
21:21 Анохин просит Бастрыкина наказать виновных в публикации видео с Дзюбой

20:50 Суд потребовал, чтобы "Царьград" удалил заявления Соболь о Пригожине из-за покушения на ее мужа

20:19 Финляндия не откроет границы с РФ до нового года

20:16 Оппозиции предложили объединиться - согласны не все

19:59 Адвокат: ФСБ просит фигурантов дела "Сети" дать показания на несуществующую террористическую ячейку

19:31 Петербургские медики хотят через суд добиться от Смольного "коронавирусных" выплат

19:01 Кремль определился с периодикой на 2021 год

18:50 Роскосмос зарегистрирует гагаринское "Поехали!" как товарный знак

18:31 Суд прекратил дело экс-чиновницы комздрава о просроченных лекарствах для онкобольных

18:25 К 2023 году проезд на метро в Петербурге может подорожать до 64 рублей

17:52 "Новая газета" удалила выдержки из книги о терактах конца 1990-х по требованию прокуратуры

17:50 Издательство "Просвещение" выпустило учебник по ЖКХ для школ

17:40 Руководитель ДДО предложил оппозиции Петербурга объединиться перед выборами 2021 года

17:22 "Стену памяти" погибшим от коронавируса медикам в Петербурге снимут 13 ноября

17:19 Суд обязал РИА ФАН удалить статью о Яшине и выплатить ему 100 тысяч рублей компенсации

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru