Петербургские медики хотят через суд добиться от Смольного "коронавирусных" выплат

Девять сотрудников Городской станции скорой помощи намерены побороться за положенные им по закону "коронавирусные" выплаты через суд: ответчиком в данном разбирательстве они видят Смольный в лице комитета по социальной политике, извещает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Коллективное исковое заявление зарегистрировал Куйбышевский райсуд. Согласно документу, 17 и 21 июля, а также 28 августа 2020 года медики обращались в комитет с заявлением о предоставлении им единовременной выплаты как медицинским сотрудникам, пострадавшим из-за работы с COVID-больными.

Позднее из ведомства пришёл ответ, в котором утверждалось, что медики заразились не на работе, поэтому в выплатах им отказывается.

"Истцы (9 человек) с решениями не согласны, просят суд их отменить и обязать комитет принять решения о выплате. К производству административное исковое заявление пока не принято", - уточнили в городской пресс-службе судов.

Первой с аналогичным иском, поданным к НМИЦ травматологии и ортопедии имени Вредена в Калининский райсуд, обратилась санитарка медучреждения Мария Александрова, потребовавшая признать её пострадавшей от коронавируса при оказании помощи пациентам.