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19:59

Адвокат: ФСБ просит фигурантов дела "Сети" дать показания на несуществующую террористическую ячейку

фото ЗакС политика Адвокат: ФСБ просит фигурантов дела "Сети" дать показания на несуществующую террористическую ячейку

Представители Федеральной службы безопасности могли предлогать нескольким фигурантам дела "Сети"* дать показания на некую террористическую ячейку, уведомила "МБХ медиа" адвокат Дмитрия Пчелинцева Оксана Маркеева.

По её словам, один из осуждённых - Арман Сагынбаев - при встрече с матерью сообщил, что к нему 10 ноября приходили силовики.

"Они сказали, что если я беспокоюсь о своем здоровье, то мне нужно помочь им с несуществующей ячейкой в Москве, и что их коллеги обязательно ко мне придут", - поделился Сагынбаев.

Кроме того, продолжила Маркеева, с аналогичным запросом сотрудники ФСБ якобы навещали и находящегося в СИЗО фигуранта дела Максима Иванкина. Они известили, что знают, в какую колонию отправят участников разбирательства. "Если хочешь, чтобы все было хорошо, ты должен сотрудничать", - якобы посоветовали ему.

Напомним, в рамках дела "Сети" Дмитрий Пчелинцев приговорен к 18 годам колонии, Илья Шакурский – к 16-ти, Андрей Чернов – к 14-ти. Максим Иванкин приговорен к 13 годам колонии, Михаил Кульков – к 10-ти, Василий Куксов и Арман Сагынбаев – к 9 и 6 годам колонии соответственно.

*"Сеть" признана террористической организацией и запрещена в России

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