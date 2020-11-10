Оппозиции предложили объединиться - согласны не все

Председатель "Движения демократического обновления" Владимир Силантьев предложил трем оппозиционным партиям объединить усилия перед выборами в 2021 году. Свое обращение он направил "Яблоку", "Справедливой России" и Партии роста. ЗАКС.Ру выяснил, что не все региональные лидеры партий готовы к определению единых кандидатов по одномандатным округам.

Осенью 2021 года в Петербурге должны состояться выборы депутатов Законодательного собрания, одновременно с этим по всей России будут голосовать за новый состав Государственной Думы. Выборы проходят одновременно по партийным спискам и по одномандатным округам. В ЗакСе Петербурга всего 50 мест: половину из них будут "разыгрывать" по спискам, а половину - по округам. На прошлом голосовании в 2016 году в качестве одномандатника в городской парламент смог пройти только один представитель оппозиции - Александр Егоров от "Справедливой России". Его округ был единственным, где не было кандидата от "Единой России" - по всему остальному городу победили представители именно этой партии.

Это произошло из-за отсутствия единого оппозиционного кандидата, считает председатель "Движения демократического обновления" (ДДО) Владимир Силантьев. В разговоре с ЗАКС.Ру он отметил, что инициатива объединить усилия ряда непровластных организаций возникла давно. С этим предложением глава ДДО и обратился к лидерам региональных отделений демократических оппозиционных партий: Марине Шишкиной ("Справедливая Россия"), Павлу Швецу (Партия роста) и Екатерине Кузнецовой ("Яблоко").

В своем письме он заявил, что большинство мест в ЗакСе снова может достаться "Единой России", если у оппозиции не будет единства. Максимум в парламент смогут пройти 15 непровластных кандидатов, а то и 10-12, считает Силантьев. Он предложил Швецу, Кузнецовой и Шишкиной в течение ноября обсудить выдвижение единых кандидатов по одномандатным округам.

Силантьев в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что идеально было бы определить по всем участкам города единых кандидатов. В ряде округов это определенно должно получится, считает руководитель "Движения демократического обновления".

- Надо понимать, что есть какие-то точечные округа… Например, Васильевский остров, Центральный район… В Центральном районе понятно, что выдвигать надо [депутата ЗакСа от "Яблока" Бориса] Вишневского, где-то на Васильевском - [руководителя МО "Гавань" и члена "Справедливой России" Нэлли] Вавилину, в Калининском районе - [депутата ЗакСа и сторонника ДДО Михаила] Амосова. Есть округа, по которым у оппозиции не должно быть каких-то острых вопросов, - заявил Силантьев.

По его словам, если удастся договориться по ряду подобных округов, то и по остальным оппозиция сможет прийти к единому мнению.

Идею ДДО поддержала руководитель "Справедливой России" в Петербурге Марина Шишкина. Она напомнила, что на муниципальных выборах 2019 года эсеры договаривались с другими политическими организациями и соблюли все договоренности. По мнению Шишкиной, объединение сил на выборах в 2021 году необходимо:

- Это путь, который я и партия транслируем долгое время. Потому что без объединения решить проблему "Единой России" невозможно. Поэтому мы за, конечно. Я считаю, что нужно договориться, можно договориться, необходимо договориться, чтобы не растерять все голоса так, как это произошло на прошлых заксовских выборах.

Региональный руководитель Партии Роста Павел Швец в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что пока не видел обращения Силантьева. При этом, он отметил, что ДДО не является политической партией и само не сможет выдвинуть своих кандидатов. Вряд ли можно воспринимать движение как серьезного участника политических переговоров - это вопрос парламентских партий, считает Швец. Он добавил, что до выборов еще год и время на обсуждение вопроса есть.

"Движение демократического обновления" является региональным общественным движением. О его создании впервые заявил депутат ЗакСа Михаил Амосов в 2018 году, когда решил выйти из партии "Яблоко". До этого он возглавлял реготделение "яблочников" и от них же избрался в городской парламент. Выйти из партии Амосов и ряд его сторонников решили из-за несогласия с федеральным руководством "Яблока". Бывшие "яблочники" позже вошли в состав ДДО.

Силантьев в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что разошлись они с "Яблоком" из-за внутренних проблем, а не идеологических. В идеологическом плане "яблочники" и члены ДДО остались близки друг другу, добавил руководитель "Движения демократического обновления". Поэтому он надеется, что недосказанности и обиды не помешают объединению.

- Тут вопрос желания, вопрос честной игры. тогда, конечно, все нормально будет, - заявил Силантьев.

Однако, руководитель "Яблока" в Петербурге Екатерина Кузнецова высказалась против объединения оппозиции. Она заявила ЗАКС.Ру, что для ее организации это просто невыгодно. Кузнецова напомнила, что будут проходить одновременно две кампании и по обеим из них будут два вида бюллетеней: одномандатники и партийные списки.

- Как и любой другой партии, хочется, чтобы наши представители были во всех этих четырех бюллетенях. Более того, вся избирательная кампания будет единой. Мы будем агитировать за кандидатов от "Яблока". И будет странно, если в каком-то округе избирателю надо будет задумываться и выбирать другую партию и кандидатов от этой партии, что может привести к тому, что человек задумался о кандидате от эсеров и поставил галочку не только там, но и в списках, - сказала Кузнецова.

Также, по ее словам, партия теряет возможность направить своих наблюдателей в округа, где не будет их кандидатов-одномандатников. Хорошее же наблюдение на предстоящих выборах необходимо, так как голосование, скорее всего, будет длиться три дня, отметила руководитель петербургских "яблочников".

Кузнецова сообщила, что в январе "Яблоко" запустит возможность всем желающим подать заявку на выдвижении от их партии. По словам регионального руководителя, для этого не обязательно надо будет вступать в партию - потребуется только подписать меморандум политической альтернативы. Это перечень основных принципов партии. Аналогичный процесс "яблочники" провели на муниципальных выборах в 2019 году.

София Саттарова

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