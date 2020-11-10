Суд потребовал, чтобы "Царьград" удалил заявления Соболь о Пригожине из-за покушения на ее мужа

Столичный Тверской суд постановил, что "Царьград" должен удалить сведения о якобы возможной связи предпринимателя Евгения Пригожина с нападением на мужа юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь Сергея Мохова, уведомил "МБХ медиа" представитель гендиректора телеканала Валерий Рукобратский.

"Есть решение суда, мы, соответственно, будем его исполнять. Если Соболь не будет подавать апелляцию, то, видимо, решение вступит в силу, когда мы его получим на руки. По этому решению мы должны удалить материал - мы его удалим", - сообщил Рукобратский.

При этом представитель СМИ не знает, должна ли при этом Соболь аналогично удалять или опровергать слова о Пригожине. В самом суде заявили, что иск бизнесмена одобрен лишь частично, а "на ответчика возложена обязанность опровергнуть указанные сведения, а также удалить фрагменты видео". Имеются ли в виду оба ответчика - в суде не уточнили.

Пригожин подал в суд на "Царьград" и Соболь в 2019 году: поводом для его претензий стал материал от 20 июня прошлого года, опубликованный на сайте ТВ, в котором содержится ролик с участием Соболь. На видеозаписи соратница Алексея Навального утверждает, что бизнесмен якобы может быть связан с нападением на её супруга. В итоге истец потребовал признать распространяемые о нём сведения недостоверными, обязать Соболь и "Царьград" опровергнуть их и удалить сюжет с сайта телеканала.

Напомним, на мужа Соболь - Сергея Мохова - напали в 2016 году. У подъезда квартиры супругов неизвестный мужчина вколол ему препарат, который в больнице не смогли идентифицировать. Соратница Навального по-прежнему уверена, что нападение на мужа связано с её работой на ФБК.