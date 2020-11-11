Скончался заместитель командующего Западным военным округом

Генерал-майор Юрий Евтушенко, заместитель командующего Западным военным округом, ушел из жизни в Петербурге в 56 лет после тяжелой болезни, сообщает газета вооруженных сил "Красная звезда". На своей должности он курировал военно-политическую работу.

В течение карьеры Евтушенко успел поработать в Сибири и на Дальнем Востоке, а также в центральном аппарате Минобороны.

"Светлая память о светлом человеке, боевом товарище, добром друге навсегда останется в сердцах сослуживцев", - гласит текст опубликованного в газете некролога.

Евтушенко был удостоен медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.