У губернатора Камчатского края подтвердился коронавирус

Глава Камчатского края Владимир Солодов объявил о своем инфицировании коронавирусом, в связи с чем в ближайшее время его не удастся увидеть "живьем". При этом болезнь протекает в мягкой форме, и никаких серьезных симптомов чиновник не ощущает.

"К сожалению, должен вас проинформировать, что сегодня у меня подтвердился положительный тест на коронавирусную инфекцию. Я перехожу на режим самоизоляции", - рассказал он в коротком видеоролике, записанном для Instagram.

Солодов готов полностью перевести всю деловую коммуникацию в формат видеосвязи.

Отметим, что с начала осени, когда возобновился рост заболеваемости COVID-19, это заметно коснулось и высокопоставленных представителей власти, в том числе глав регионов. Среди последних инфекцию успели подхватить губернаторы Ивановской, Орловской, Костромской, Самарской, Иркутской, Омской, Саратовской областей, главы республик Адыгеи и Хакасии, а также Алтайского края. Также на сегодняшний день ушли на карантин из-за коронавируса 38 депутатов Государственной думы.