ЗакС Петербурга не стал рассматривать инициативы о митингах на Невском и снижении пенсионного возраста

Депутаты-единороссы отказались включать в повестку заседания Заксобрания Петербурга 11 ноября несколько законодательных инициатив оппозиции.

В частности, депутат от "Яблока" Борис Вишневский попросил рассмотреть его законопроект, разрешающий публичные акции на Невском проспекте, Дворцовой и Исаакиевской площадях. Председатель комитета по законодательству, единоросс Денис Четырбок заявил, что эта инициатива не была рассмотрена профильной комиссией. Кроме того, по его словам, не прошло 20 дней со дня внесения документа.

- Проект внесён три недели назад. Комитет по законодательству мог рассмотреть документ по своей инициативе, - заявил на это Вишневский.

Депутат от Партии Роста Сергей Трохманенко выступил за то, чтобы парламент рассмотрел проект постановления о возврате к прежнему возрасту выхода на пенсию: 55 лет женщин и 60 лет для мужчин. Лидер фракции Партии Роста Оксана Дмитриева попросила внести в повестку её законопроект об индексации пенсии для работающих пенсионеров так же, как и для неработающих.

За рассмотрение всех трех инициатив проголосовали только 10 депутатов. Члены фракции "Единая Россия" не стали голосовать и таким образом заблокировали вопрос о включении этих инициатив в повестку.

Сергей Еремеев

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