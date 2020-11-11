18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:23

Дело о фейках про COVID-19 закончилось для нижегородского журналиста 300-тысячным штрафом

фото ЗакС политика Дело о фейках про COVID-19 закончилось для нижегородского журналиста 300-тысячным штрафом

В Нижнем Новгороде журналист издания "Репортер-НН" Александр Пичугин получил от суда 300 тысяч рублей штрафа за шуточный пост о коронавирусе, что было расценено государством как фейк и привело к возбуждению уголовного дела. Суд разрешил поделить штраф на десять частей и выплачивать по 30 тысяч ежемесячно. Трансляцию судебного слушания медиасотрудник вел самостоятельно через свой Facebook.

В своем апрельском посте, легшим в основу дела, Пичугин изображал спланированное действие "смертников", якобы стремящихся истребить как можно больше людей, провоцируя массовое заражение коронавирусом в день Вербного воскресенья. В ходе рассмотрения дела судом он признавался, что ничего, кроме "горького сарказма", в его тексте не было. Заметка просуществовала в его блоге одни сутки.

Прокуратура запрашивала для фигуранта дела 2,5 года ограничения свободы.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:37 Эргашев: Мы планируем привить всех медицинских работников Петербурга

12:16 На Староневском создадут выделенные полосы для автобусов и троллейбусов

12:07 Чебыкин предложил организовать специальное такси для доставки людей на КТ и сдачу тестов на COVID

11:48 Институт русского языка признал "самоизоляцию" и "обнуление" словами года

11:25 Петербург до конца 2020 года приобретет 276 аппаратов ИВЛ

11:11 Почти 300 петебуржцев с COVID подключены к ИВЛ

11:10 В Петербурге выявили более 1500 новых случаев заражения коронавирусом за день

11:04 Петербургский ЗакС предложил устанавливать ПЗЗ законом

10:41 Шаскольский перестал быть вице-губернатором

10:35 Смольный и ЗакС не захотели снижать максимальный тариф ЖКХ для петербуржцев

10:23 Дело о фейках про COVID-19 закончилось для нижегородского журналиста 300-тысячным штрафом

10:20 ЗакС Петербурга не стал рассматривать инициативы о митингах на Невском и снижении пенсионного возраста

9:44 У губернатора Камчатского края подтвердился коронавирус

9:17 Скончался заместитель командующего Западным военным округом

10 ноября, 21:21 Анохин просит Бастрыкина наказать виновных в публикации видео с Дзюбой

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru