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10:35

Смольный и ЗакС не захотели снижать максимальный тариф ЖКХ для петербуржцев

фото ЗакС политика Смольный и ЗакС не захотели снижать максимальный тариф ЖКХ для петербуржцев

Законодательное собрание Петербурга по инициативе городского правительства исключило из повестки заседания 11 ноября законопроект фракции "Справедливая Россия" о снижении максимального уровня оплаты стоимости жилищно-коммунальных услуг. 

Эсеры предложили изменить этот показатель с 14% до 10% от совокупного дохода семьи. Против выступил представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков. Он сообщил, что принятие инициативы вынудит потратить дополнительные 1,5-2 млрд рублей из бюджета города. 

- Это не соответствует возможностям Санкт-Петербурга, - отметил Шестериков. 

Депутат "Справедливой России" Надежда Тихонова заявила, что в жилищном комитете ей назвали другие цифры. По словам парламентария,  Жилком сообщил, что в случае принятия закона в 2021 придётся дополнительно потратить порядка 700 млн рублей. 

Не отказываться от рассмотрения вопроса призвали также депутаты Борис Вишневский, Михаил Амосов и Максим Резник. Последний попросил "не пробивать очередное дно". Однако против исключения законопроекта из повестки проголосовали только 11 депутатов. Представители "Единой России" не стали голосовать и заблокировали тем самым включение вопроса в повестку. 

Отметим, что в пояснительной записке к своему законопроекту справедливороссы указали, что тариф в 10% действует в Москве, а ряд других регионов, в отличие от Петербурга, предоставляют субсидии по оплате ЖКХ.

Сергей Еремеев


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