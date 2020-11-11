Смольный и ЗакС не захотели снижать максимальный тариф ЖКХ для петербуржцев

Законодательное собрание Петербурга по инициативе городского правительства исключило из повестки заседания 11 ноября законопроект фракции "Справедливая Россия" о снижении максимального уровня оплаты стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Эсеры предложили изменить этот показатель с 14% до 10% от совокупного дохода семьи. Против выступил представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков. Он сообщил, что принятие инициативы вынудит потратить дополнительные 1,5-2 млрд рублей из бюджета города.

- Это не соответствует возможностям Санкт-Петербурга, - отметил Шестериков.

Депутат "Справедливой России" Надежда Тихонова заявила, что в жилищном комитете ей назвали другие цифры. По словам парламентария, Жилком сообщил, что в случае принятия закона в 2021 придётся дополнительно потратить порядка 700 млн рублей.

Не отказываться от рассмотрения вопроса призвали также депутаты Борис Вишневский, Михаил Амосов и Максим Резник. Последний попросил "не пробивать очередное дно". Однако против исключения законопроекта из повестки проголосовали только 11 депутатов. Представители "Единой России" не стали голосовать и заблокировали тем самым включение вопроса в повестку.

Отметим, что в пояснительной записке к своему законопроекту справедливороссы указали, что тариф в 10% действует в Москве, а ряд других регионов, в отличие от Петербурга, предоставляют субсидии по оплате ЖКХ.

Сергей Еремеев

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