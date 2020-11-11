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11:04

Петербургский ЗакС предложил устанавливать ПЗЗ законом

фото ЗакС политика Петербургский ЗакС предложил устанавливать ПЗЗ законом

Правила землепользования и застройки в городах федерального значения могут вновь начать регламентрировать нормативно-правовым актом. Соответствующую инициативу Заксобрание Петербурга одобрило в первом чтении 11 ноября.

Авторами проекта федерального закона выступили парламентские комиссия по городскому хозяйству и комитет по законодательству.

Право устанавливать ПЗЗ в Москве, Петербурге и Севастополе было передано исполнительным властям в 2014 году. До этого правила прописывались региональными законами. Представлявший инициативу единоросс Александр Ходосок заявил, что инициаторы законопроекта выступили за большую демократичность принципов формирования ПЗЗ.

Документ поддержали и представители "Единой России" и оппозиция.

- У нас только три города в стране, где правила землепользования и застройки устанавливают не депутаты, - заметил депутат от "Яблока" Борис Вишневский. - Пора это право себе вернуть. Как и другие права.

Беспартийный Максим Резник заметил, что помимо прав, нужна и политическая воля.

- Никакие маханизмы и правила не действуют для "блатных", - заявил он.

Резник добавил, что руководимый одной фракцией парламент не раз "прогибался" под желания застройщиков.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров снова привлёк внимание общественности к уплотнительной застройке в историческом центре.

- Если бы не было депутатов, все бы скверы и парки Петроградской стороны были бы застроены, - заявил Макаров, обращаясь к представителю Смольного в ЗакСе Юрию Шестерикову.

Инициативу поддержали единогласно, но принимать в целом не стали, взяв время на поправки до конца рабочего дня.

Сергей Еремеев


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