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11:11

Почти 300 петебуржцев с COVID подключены к ИВЛ

фото ЗакС политика Почти 300 петебуржцев с COVID подключены к ИВЛ

К аппаратам искусственной вентиляции лёгких в Петербурге подключено 297 горожан, сообщил 11 ноября вице-губернатор Олег Эргашев, отчитываясь в ЗакСе о борьбе с коронавирусом.

Всего, по словам чиновника, в реанимации находится 614 пациентов с COVID-19. Город располагает 1778 койками с аппаратами ИВЛ. Пациентов с коронавирусом принимают в 20 стационарах.

Вице-губернатор также отметил, что строительство новых медицинских корпусов-трансформеров идёт большими темпами.

Напомним, депутаты ЗакСа добивались отчета Эргашева с весны. В апреле его выступление даже включили в проект повестки заседания, однако чиновник на него не явился, сославшись на занятость.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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