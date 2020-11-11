Почти 300 петебуржцев с COVID подключены к ИВЛ

К аппаратам искусственной вентиляции лёгких в Петербурге подключено 297 горожан, сообщил 11 ноября вице-губернатор Олег Эргашев, отчитываясь в ЗакСе о борьбе с коронавирусом.

Всего, по словам чиновника, в реанимации находится 614 пациентов с COVID-19. Город располагает 1778 койками с аппаратами ИВЛ. Пациентов с коронавирусом принимают в 20 стационарах.

Вице-губернатор также отметил, что строительство новых медицинских корпусов-трансформеров идёт большими темпами.

Напомним, депутаты ЗакСа добивались отчета Эргашева с весны. В апреле его выступление даже включили в проект повестки заседания, однако чиновник на него не явился, сославшись на занятость.

Сергей Еремеев

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