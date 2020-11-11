В Петербурге выявили более 1500 новых случаев заражения коронавирусом за день

В Петербурге за последние сутки выявлено 1574 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

По официальным данным, из 74 485 известных случаев заболевания в 45 032 пациенты уже выздоровели. 4 317 человек признаны умершими от коронавируса в городе, 74 летальных исхода включены в статистику за минувший день.

Всего по России выявлено 19 851 новый случай заражения за последний день. За время эпидемии заболели, по данным штаба, 1 836 960 человек, из них 1 369 357 уже поправились. В общей сложности известно о 31 593 летальных исходов от коронавируса, 432 прибавились за последний день.

В Архангельской области число зараженных коронавирусом возросло до 24 575 человек (+338), в Мурманской – до 22 318 (+245), в Коми – до 16 044 (+247). В Ленобласти всего заболели 13 212 человек (+174), в Псковской – 9 180 (+130), в Карелии - 8 565 (+310), в Вологодской – 8 515 (+127). В Новгородской области в статистику внесены 8 388 заболевших (+122), в Калининградской - 8 195 (+135), в НАО – 542 (+8).