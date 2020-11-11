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11:25

Петербург до конца 2020 года приобретет 276 аппаратов ИВЛ

фото ЗакС политика Петербург до конца 2020 года приобретет 276 аппаратов ИВЛ

Власти Петербурга намерены закупить 276 аппаратов искусственной вентиляции лёгких до конца 2020 года, заявил 11 ноября вице-губернатор Олег Эргашев, выступая в Законодательном собрании.

Он также отметил, что ранее были приобретены 918 аппаратов ИВЛ.

По словам Эргашева, по состоянию на 11 ноября к аппаратам ИВЛ подключены 297 горожан. Всего в реанимации находится 614 пациентов с COVID-19.

Сергей Еремеев


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