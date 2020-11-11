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Поправки в Конституцию

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11:48

Институт русского языка признал "самоизоляцию" и "обнуление" словами года

фото ЗакС политика Институт русского языка признал "самоизоляцию" и "обнуление" словами года

Государственный институт русского языка имени Пушкина признал словами 2020 года "самоизоляцию" и "обнуление", передает ТАСС.

Эксперты пришли к выводу, что россияне в 2020 году чаще всего обсуждали пандемию коронавируса и внесение поправок в Конституцию. В этих темах они отобрали ключевые слова, которые с одной стороны, россияне использовали чаще других, а с другой – были наполнены смысловой значимостью.

"По результатам этого анализа выявлено два несомненных лидера: слово "самоизоляция" продемонстрировало рост популярности более чем в 10 раз, похожий показатель у слова "обнуление", оно на втором месте", - сказал научный руководитель проекта "Слово года" Института Пушкина Михаил Осадчий.

Также среди "претендентов на победу" оказались слова "голосование", "дистанцирование", "карантин", "конституция", "коронавирус", "поправки", "удаленка".

Накануне эксперты Collins Dictionary признали словом года "локдаун".

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