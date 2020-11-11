Чебыкин предложил организовать специальное такси для доставки людей на КТ и сдачу тестов на COVID

Депутат "Единой России" Константин Чебыкин на заседании Заксобрания Петербурга 11 ноября сообщил вице-губернатору Олегу Эргашеву, что в таксопарках нужно выделить специальный транспорт для тех, кто направляется сдать тест на COVID-19 или проверить лёгкие на компьютерной томографии.

Парламентарий отметил, что зачастую людям с подозрением на коронавирус и пневмонию приходится направляться в медорганизации на такси. Единоросс предложил выделить для них специальный "санитарный транспорт", чтобы горожане ездили на раздельный машинах со здоровыми пассажирами.

Эргашев признал актуальность проблемы для города.

- Сегодня же дам поручение рассмотреть это предложение, - пообещал Чебыкину вице-губернатор.

Напомним, Эргашев выступил перед депутатами с докладом о борьбе с коронавирусом. В частности, он сообщил, что в Петербурге на 11 ноября 614 пациентов с COVID-19 находится в реанимации. Из них 297 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Сергей Еремеев

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