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12:16

На Староневском создадут выделенные полосы для автобусов и троллейбусов

фото ЗакС политика На Староневском создадут выделенные полосы для автобусов и троллейбусов

На участке Невского проспекта между площадями Восстания и Александра Невского, неофициально называемом Староневским проспектом, в 2021 году спроектируют выделенные полосы для общественного транспорта, сообщает ТАСС со ссылкой на профильный комитет Смольного. Более того, в планах чиновников - продлить свободное движение автобусов и троллейбусов дальше на восток: полосы охватят также Заневский проспект в Красногвардейском районе.

В настоящее время специалисты проектируют аналогичные "выделенки" для Суворовского проспекта, Тульской, Малой Морской и Большой Морской улиц.

Отметим, что 9 ноября глава комитета по транспорту Кирилл Поляков утвердил новый стандарт качества общественного транспорта. Одним из требований к частным и государственным транспортным компаниям, например, станет размещение остановок не дальше чем в полукилометре от многоэтажек и не дальше 300 метров от медицинских и социальных учреждений.

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