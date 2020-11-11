Эргашев: Мы планируем привить всех медицинских работников Петербурга

Смольный надеется, что все медицинские работники Петербурга примут вакцину от коронавируса, следуют из заявления вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева в Законодательном собрании 11 ноября.

- Реальный прорыв с коронавирусный инфекцией может быть в первую очередь после вакцинации от коронавирусный инфекции. Мы планируем в первую очередь привить всех медицинских работников. Это несколько десятков тысяч, - заявил Эргашев.

До конца 2020 года в медучреждений Петербурга должны поставить более 4 тысяч доз вакцин российского препарата "Спутник V". Пилотная поставка вакцины была осуществлена ещё в сентябре. Продолжить поставки планируется и в 2021 году. Ранее в Комздраве утверждали, что вакцинация медработников будет проводиться в добровольном порядке.

Сергей Еремеев

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