"Коммунисты России" предложили продлить новогодние каникулы на две недели

Партия "Коммунисты России" обратилась в правительство с предложением продлить новогодние каникулы до 24 января в связи с ухудшением ситуации с эпидемией коронавируса, передает РИА "Новости".

Председатель ЦК партии Максим Сурайкин предлагает при продлени новогодних каникул использовать "весенний опыт 2020 года", когда "вынужденные выходные оплачивались гражданам как рабочие дни в связи с первой волной пандемии коронавируса". Он полагает, что такая мера позволит замедлить распространение коронавируса, избежать переполнения стационаров и выиграть время для широкого распространения вакцин.

В партии считают, что выплаты из бюджета компенсируют неизбежные неудобства и гарантируют гражданам, в том числе, возможноть больше провести время с семьями, уделить уделить время самообразованию, чтению, просмотру фильмов, домашнему ремонту.

В 2021 году новогодние каникулы пока продлятся с 1 по 10 января.