Жители Лисьего Носа недовольны "заборизацией", реализуемой муниципалами

В Лисьем Носу посетители детской площадки и прилегающей к ней зеленой зоны (так называемого сада "Черепаха"), протестуют против новых действий муниципального совета. Вопреки данным ранее обещаниям, сообщается в паблике "Петербургский гражданин", местные депутаты все же решили разделить обе зоны для досуга и отдыха сплошным забором высотой с человеческий рост, уничтожив предыдущие, низкие ограждения. По мнению авторов поста, муниципалы попросту не знают, каким еще образом можно освоить оставшиеся к концу года бюджетные деньги. При этом жители отметили своебразное поведение главы МО "Поселок Лисий Нос" Вадима Грудникова.

"Он изрек эпохальную фразу, достойную войти в анналы интернет-мемов наравне с "макарошки" стоят всегда одинаково" и "Государство не просило вас рожать": "Слушать чего хотят жители – это всё равно что спрашивать детей, что они будут есть: они всё равно выберут шоколад!", - рассказали противники новых заборов.

Активисты напоминают, что сад, к которому сейчас затрудняется доступ, был создан усилиями общественности и что на его благоустройство не ушло ни одного казенного рубля. Кроме того, они усомнились в том, что муниципалы действуют законно, а потому намерены привлечь к проблеме надзорные органы.

Фото: "Петербургский гражданин" / ВКонтакте