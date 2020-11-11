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12:55

Шаскольский стал новым главой ФАС

фото ЗакС политика Шаскольский стал новым главой ФАС

Бывший вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский назначен руководителем Федеральной антимонопольной службы, пишут "Интерфакс" и РИА "Новости" со ссылкой на источники.

По данным агентств, премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение, оно датировано 11 ноября. Игорь Артемьев, который руководит ФАС с момента образования службы в 2004 году, станет помощиком премьера.

Обновлено 13:07 ТАСС сообщает, что Мишустин поблагодарил Артемьева за 16 лет работы в ФАС и предложил ему перейти на должность помощника премьера. Шаскольский же принял предложение возглавить службу, передает РИА "Новости". Мишустин обозначил ему задачи главы ФАС и пожелал удачи на новой должности.

Обновлено 13:13 Распоряжение о назначении Шаскольского главой ФАС опубликовано на сайте правительства. 

11 ноября стало известно, что Шаскольский покинул пост вице-губернатора Петербурга, который занимал с начала 2019 года. Вместо него курировать энергетику и тарифное регулирование в городе пока будет Максим Соколов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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