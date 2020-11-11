Госдума окончательно приняла законопроект о повышенном НДФЛ для богатых

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о повышении ставки НДФЛ с 10% до 15% для доходов свыше 5 млн рублей в год, передает "Интерфакс".

Законопроект был внесен правительством в сентябре. Летом об этой идее объявил президент Владимир Путин. Предполагается, что с 1 января 2021 года налог на доходы для физлиц составит 15% для тех, кто зарабатывает более 5 млн рублей за налоговый период. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что эти доходы в бюджет будут направлены на лечение детей, страдающих орфанными заболеваниями, и на эти цели можно будет так выделить порядка 60 млрд рублей.

Замглавы Минфина Алексей Сазанов заявлял, что из-под "прогрессивной, по сути дела, шкалы налогообложения" выведены доходы от "реализации любого имущества налогоплательщика", кроме ценных бумаг, а также выплаты по договорам пенсионного или иного другого страхования. Здесь сохранится ставка НДФЛ 13%.