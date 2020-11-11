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13:55

Активиста Pussy Riot оштрафовали на 15 тысяч рублей за акцию с радужными флагами

фото ЗакС политика Активиста Pussy Riot оштрафовали на 15 тысяч рублей за акцию с радужными флагами

Басманный суд Москвы оштрафовал активиста Pussy Riot Василия Крестьянинова на 15 тысяч рублей за акцию с радужными флагами в день рождения президента Владимира Путина, сообщает "Апология протеста".

На Крестьянинова был составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил участия в акции). Напомним, другого активиста, Александра Софеева, за эту же акцию арестовали на 30 суток. Дело еще одного активиста, Тима Бесцвета, вернули в полицию.

7 октября активисты Pussy Riot развесили радужные флаги на здания ФСБ, администрации президента, Верховного суда, ОВД "Басманный" и Минкультуры в Москве. Акция была приурочена ко дню рождения президента Владимира Путина. В отделах полиции также оказались Мария Алехина, Вероника Никульшина, Василий Андрианов, Елизавета Дидерих, Люся Штейн.

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