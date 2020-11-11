За время пандемии в Петербурге стали выпускать в 19 раз больше масок

Со времен начала пандемии коронавируса и первых ограничительных мер, пришедшихся на март, петербургские предприятия нарастили производство медицинских масок в 19 раз, передает пресс-служба Смольного. Таким образом, в день сегодня выпускается до 1.9 млн единиц этой повсеместно требующейся продукции.

Всего средства индивидуальной защиты для петербуржцев выпускают свыше 100 компаний. В их число вошла даже фирма "Нордпласта", специализировавшаяся прежде на детских игрушках. Помимо масок, каждые сутки на рынок поступает по 11500 комбинезонов и по 10700 медицинских халатов.

"По состоянию на начало текущей недели в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга дефицит средств индивидуальной защиты отсутствовал", - сообщают в аппарате вице-губернатора Евгения Елина.

Напомним, что в начале ноября Минпромторг инициировал временный отказ от закупок средств индивидуальной защиты за пределами ЕАЭС - ввиду того, что российские предприятия обеспечили необходимый запас масок и спрос на них резко упал.

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