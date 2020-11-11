ЗакС принял поправку в закон Петербурга о митингах

Заксобрание Петербурга 11 ноября приняло в первом чтении поправку, разрешающую проводить митинги, пикеты и демонстрации у образовательных и медицинских учреждений.

Ранее близость к перечисленным организациям часто становилась формальным поводом для отказа в согласовании акций, в том числе на Пионерской площади и площади Академика Сахарова.

Законодательное изменение понадобилось в связи с решением Конституционного суда от 4 июня 2020 года, согласно которому подобные запреты необходимо убрать из региональных законов. Депутат от "Яблока" Борис Вишневский призвал также снять запрет на проведение публичных акций на Невском проспекте, Исаакиевской и Дворцовой площадей. Ранее "яблочник" внёс соответствующий законопроект, однако ЗакС отказался его рассматривать.

Лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова попросила коллег взять больше времени на поправки и как следует пересмотреть городской закон о митингах.

- Должно быть мирное общественное обсуждение проблем, которые есть в нашем городе и в нашей стране. В этом заинтересованы все ветви власти, - добавила Ходунова.

Беспартийный Максим Резник заявил, что комитет по вопросам законности Смольного, который рассматривает заявки от организаций акции, "охамел" и в своих ответах организаторам акций пишет, что не знает, что такое "РФ".

- Все кончится тем, что не будет никаких заявок, не будет Резника и Вишневского. Люди просто выйдут на улицу. И как власть будет с ними говорить? Хабаровск и Беларусь близко. Не географически, а политически, - сказал с трибуны Резник.

Напомним, ранее губернатор Петербурга Александр Беглов и представители нескольких комитетов Смольного не поддержали изменения в городской закон о митингах, заявив, что абсолютного запрета на акции у школ и медучреждений в городе и так нет.

29 октября в Заксобрании была создана рабочая группа, которой предстоит подготовить предложения ко второму чтению обсуждаемого законопроекта. По данным ЗАКС.Ру, юридический комитет Смольного подготовил поправку, согласно которой основанием для запрета публичного мероприятия может стать создание "помехи движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступ граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры.

Сергей Еремеев

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