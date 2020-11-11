В Вологде задержали представителей "Альянса врачей"

Двоих сотрудников "Альянса врачей", задержанных на территории Вологды, увезли в полицию за нарушение масочного режима, сообщила в своем микроблоге глава профсоюза Анастасия Васильева. Причем, по ее сведениям, в отделе были не рады оформлять задержанных. Компанию коллегам могла бы составить сама Васильева, но ей удалось отделаться денежным штрафом на месте совершенного правонарушения.

Организация 11 ноября передавала средства индивидуальной защиты в городской роддом. Главврачу медучреждения, как сообщают местные СМИ, это не понравилось: представителей профсоюза она восприняла как посторонних людей, предлагающих сомнительную продукцию. Администрация роддома пожаловалась на "захват" здания, но полиция не согласилась с такой трактовкой событий.