Смольный поможет малому и среднему бизнесу гарантийной поддержкой

Законодательное собрание Петербурга 11 ноября приняло в первом чтении проект закона, расширяющий перечень форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городскими властями.
По предложению единоросса Александра Тетердинко, городское правительство будет оказывать также гарантийную поддержку бизнесменам.
За принятие законопроекта проголосовали 39 депутатов. Один парламентарий воздержался.
Сергей Еремеев
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